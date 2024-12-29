Военный аналитик оценил удар американского крейсера по истребителям США

Американский крейсер USS Gettysburg случайно сбил истребитель F/A-18 во время операций против хуситов. Об этом в беседе с Инфо24 сообщил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Недавно американский крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18. Это произошло из-за авиаударов по позициям хуситов. Крейсер открыл огонь по самолетам, взлетающим с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

По предварительным данным, возможной причиной инцидента могла стать неисправность системы опознавания «свой-чужой». Также не исключено, что крейсер подвергся атаке со стороны хуситов, что могло дезориентировать экипаж.

Хуситы, в свою очередь, пытались приписать себе заслугу за уничтожение истребителя. Однако отсутствие у них современных систем противовоздушной обороны ставит под сомнение их причастность к этому.

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