Военный аналитик Сивков заявил, что Запад планирует развязать войну с Россией

Специалист Константин Сивков прокомментировал информацию, что Великобритания начала подготовку к вооруженному столкновению РФ и НАТО. По его мнению, все идет к реальному конфликту, пишет RuNews24.ru .

Согласно секретным документам спецслужб, которые опубликовали зарубежные СМИ, Великобритания прогнозирует столкновение НАТО и России в 2025 году. До этого времени она решила как следует подготовиться к потенциальной угрозе. Опасения также связаны с последними настроениями в Германии, чья пресса то и дело обостряет информационную обстановку. Однако часть политиков уверена, что такое нагнетание нужно ФРГ лишь для отвлечения народа от реальных проблем: власти очень боятся социального взрыва в стране, то есть, восстания. Такой же трюк повторяют многие страны Запада.

«Единственный способ для них (руководителей ряда враждебных к России западных стран – ред.) удержаться у власти – это организовать войну. Небольшая война против России, не доходящая до применения ядерного оружия. Они будут стараться ее развернуть», - заявил военный аналитик.

По словам Сивкова, об этом могут говорить и последние мероприятия международного значения. Например, Всемирно-экономический форум, где обсудили далеко не экономические вопросы, а выдвинули предложение о созыве группировки военно-морских сил, которая поможет защитить украинские суда с зерном.

Ранее сообщалось, что Зеленский может поменять Залужного на другого военоначальника.