Военный Бахарев, к которому шепотом обратился Белоусов, уничтожил два танка ВСУ

Глава МО РФ Андрей Белоусов навестил военных в госпитале и вручил им награды за заслуги. Особенно примечательным для многих стал момент, когда министр пошептался с одним из участников СВО. Им оказался Бахарев Максим Владимирович. Как пишет KP.RU , Золотую звезду мужчине вручили за множество подвигов.

Максим Бахарев оказался капитаном, командиром взвода ПТУР. Высшую награду боец получил за оборону населенного пункта в Запорожской области: мужчина сделал это практически в одиночку. Удалось успешно отразить наступление противников, к миссии вскоре присоединились и товарищи. Это помогло избежать потерь и отодвинуть врага.

Кроме того, лично Бахарев смог уничтожить два танка ВСУ, а также четыре вражеских БПМ. Руководил обороной даже при полученном ранении, с которым и попал в госпиталь.

Как уточняет КП, сам Бахарев из Троицка и до службы был преподавателем физкультуры. Имеет пояса разных единоборств. Известно, что два его деда воевали. При получении повестки не сомневался ни секунды, а сразу отправился на помощь Родине.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Белоусов шепотом обратился к раненному на СВО офицеру.