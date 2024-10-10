Военный Бахарев, к которому шепотом обратился Белоусов, уничтожил два танка ВСУ
Фото: [сайт Минобороны РФ]
Глава МО РФ Андрей Белоусов навестил военных в госпитале и вручил им награды за заслуги. Особенно примечательным для многих стал момент, когда министр пошептался с одним из участников СВО. Им оказался Бахарев Максим Владимирович. Как пишет KP.RU, Золотую звезду мужчине вручили за множество подвигов.
Максим Бахарев оказался капитаном, командиром взвода ПТУР. Высшую награду боец получил за оборону населенного пункта в Запорожской области: мужчина сделал это практически в одиночку. Удалось успешно отразить наступление противников, к миссии вскоре присоединились и товарищи. Это помогло избежать потерь и отодвинуть врага.
Кроме того, лично Бахарев смог уничтожить два танка ВСУ, а также четыре вражеских БПМ. Руководил обороной даже при полученном ранении, с которым и попал в госпиталь.
Как уточняет КП, сам Бахарев из Троицка и до службы был преподавателем физкультуры. Имеет пояса разных единоборств. Известно, что два его деда воевали. При получении повестки не сомневался ни секунды, а сразу отправился на помощь Родине.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Белоусов шепотом обратился к раненному на СВО офицеру.