Военный блогер Алехин обвинил СМИ в клевете и подготовил иск

Роман Алехин, военный обозреватель, против которого выдвинуты обвинения в легализации преступных доходов, намерен обратиться в суд с иском против средств массовой информации и других пользователей социальных сетей. Об этом стало известно из телеграм-канала Mash.

Алехин утверждает, что вышеупомянутые источники распространили ложную информацию, обвиняя его в отмывании денег и наживе на поддержке военнослужащих российской армии.

Согласно информации, предоставленной Mash, еще в конце прошлой недели военный блогер поручил своим адвокатам официально заверить все публикации, касающиеся его персоны, тщательно их изучить и подготовить соответствующие претензии.

Алехин подчеркнул, что публикации, наносящие ущерб его репутации, были распространены без учета его точки зрения. Кроме того, видеоматериал, ставший первоисточником скандала в СМИ, подвергся монтажу, как утверждает блогер.

Он акцентировал внимание на том, что никоим образом не занимается дискредитацией российских военнослужащих, поскольку сам является непосредственным участником боевых действий на территории Украины.

Алехин выражает опасения, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на моральном духе участников специальной военной операции. Он надеется, что хотя бы некоторые из лиц, указанных в исках, понесут уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что генерал Алаудинов поддержал блогера Алехина, обвиненного в махинациях.