ВСУ активно готовят второй этап своего наступления на позиции русской армии. И он начнется с массированных ударов по российским тылам в Запорожской области.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия приготовилась ко второму этапу наступления в Запорожской области. Полномасштабное наступление в этом регионе может начаться в любой день. Как считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, киевский режим вновь предпримет попытку атаковать российское Приазовье на новых территориях, чтобы лишить РФ сухопутного коридора в Крым.

«Удары будут по Чонгарскому мосту, по дальнему тылу, Токмаку, Мелитополю. В этом и состоит начало второго этапа контрнаступления, когда они будут бить по этим направлениям. И тогда они попытаются использовать то, что у них осталось, свежие соединения, которые также подверглись ударам наших ракетчиков», — рассказал Дандыкин в беседе с URA.ru.

Также, как считает военный эксперт, от второго этапа наступления украинских боевиков можно вполне ожидать ядерной провокации, о которой в последнее время не говорит только ленивый.