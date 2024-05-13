Военный эксперт Филипчук считает, что Белоусов положительно повлияет на ход СВО

Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» положительно оценил назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ. Он посчитал, что поможет ходу спецоперации на Украине.

Специалист напомнил, что у Белоусова богатый опыт в экономическом ведомстве и вопросах, связанных с политикой. К тому же, он работал заместителем председателя правительства и являлся помощником Путина по экономическим вопросам.

По словам Филипчука, новый министр-экономист будет разбираться в основном с бюджетом Минобороны, вносить изменения в проекты финансирования, расходов и многого другого. То есть, военное направление и стратегия будет слабо касаться Белоусова. Возможно, что вопросы по обороне и военному делу будет в основном решать Генштаб РФ.

На Белоусова ляжет ответственность по финансам и их распределению, особенно по части долгосрочных государственных программ. Это и заказ техники, продовольствия, вещевого и другого имущества: все для нужд армии и МО РФ.

«Думаю, что в обеспечении именно этих функций Министерства опыт Андрея Белоусова позволит повысить качественные показатели, усовершенствовать структуру исполнения и систему контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на оборону государства. А сочетание гражданского опыта работы Андрея Белоусова и военного — Валерия Герасимова в совокупности должны принести положительный эффект в работе Минобороны», — отметил Филипчук.

Таким образом, на СВО положительно повлияет назначение Белоусова. Объединив силы с начальником Генштаба Герасимовым, это позволит улучшить обеспечение армии и откроет для нее новые возможности.

Ранее сообщалось, что Андрея Белоусова нужно было поставить на пост главы министерства обороны еще с начала СВО. Таким мнением поделился эксперт Александр Черемин.