Военный эксперт Корнев рассказал о проблемах в ВСУ при получении западных «Миражей» и F-16

В беседе с радио KP.RU независимый военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал, какие засады ожидают технику ВСУ, полученную от Запада, и почему противнику это даже невыгодно.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал Киеву пять истребителей пять французских истребителей «Мираж», а Дания выражала желание передать F-16, причем в количестве 30 штук. По мнению военного аналитика, эта техника была нужна ВСУ в копилку зоопарка. Однако вместе с этим, полученное вооружение потребует более высокого обслуживания, а также инструкторов, пилотов. Авиацию придется корректировать с нуля. Можно предположить, что долго истребители не прослужат из-за отсутствия должного ухода.

«Су-25 и Су-24, МиГ-29 и Су-27. Они разные, но это самолеты, к которым готовы техники и пилоты. А тут предлагают пересесть на F-16 и на «Миражи». Слишком много PR-составляющей в этой новости, пять машин не окажут влияния на боевые действия», — высказался эксперт.

Западные истребители запустят для миссий в тылу. Однако у России есть ответ даже на «Миражи». Есть дроны-камикадзе и крылатые ракеты, которые позволят отбить атаки. Для этого, вероятно, не потребуется задействовать ВКС и ПВО. Что касается датских F-16, то их ВСУ могут применять для засад. Новые истребители в любом случае потребуется отгонять как можно дальше, не позволяя развивать применение ракет и бомб в авиации.

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