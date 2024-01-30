Военный эксперт Матвийчук: Залужный принимает Зеленского за умственно неполноценного

По словам Матвийчука, главком ВСУ давно не в восторге от Зеленского и его решений, и даже публично очень нелицеприятно высказывается о нем. Не стесняется Залужный упоминать о провалах и некомпетентности украинского президента даже во время совещаний. Делает это военачальник из личной неприязни.

«Для Зеленского это тяжелый конкурент и с точки зрения финансов, и с точки зрения политики. Залужный представляет США. С Вашингтоном у Зеленского сейчас не складывается. Он пытался привлечь внимание Байдена и его окружения — не выходит. Прошла смена взглядов. В СМИ Украины постоянно фигурирует Буданов. Буданов – это Британия. Он ставленник английской разведки. В Киеве идет смена хозяина», — отметил Матвийчук.

Залужный хоть и позиционирует себя как западный генерал без советского опыта, но с Зеленским на этом фоне ему не удалось найти общий язык. Вся команда высокопоставленных военных стоит за главкомом ВСУ, и Зеленскому невыгодно с ним расставаться. К тому же, информация об увольнении была шуткой, которую раздули украинские СМИ.

Ранее в Раде сообщили, что население Украины пытаются успокоить перед очередной волной мобилизации.