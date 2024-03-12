Военный эксперт Михайлов заявил, что атаки по РФ несут большие потери для Украины

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с KP.RU рассказал, что у Украины с ее нападениями на российские регионы все меньше шансов на успех в сражениях. Противник теряет живую силу и технику, хотя может не провоцировать намеренно ВС России.

Как выразился Михайлов, Россия никогда не обстреливала Киев, Одессу и Харьков, как об этом заявляют в СМИ Запада. Армия РФ может ответить лишь в экстренном и особо крайнем случае, и то, удары приходятся на военные объекты. Самим ВСУ эта ситуация не выгодна. Тем не менее украинская армия продолжает обстрелы.

Например, при мартовском массированном обстреле ВСУ потерли три десятка дронов, ведь их сбило российское ПВО.

«Да, такие шаги грозят большими потерями для Украины. Мы не так часто говорим о том, какой именно урон мы нанесли противнику — Минобороны сообщает относительно уничтоженных танков, пушек и БПМ с БТР, но не об объектах вроде мостов, электростанций и тому подобное. А пора бы», — отметил Михайлов.

Эксперт уверен, что ВСУ и сейчас несут большие потери, так как их лишили боеприпасов и топлива, важнейших ресурсов для противостояния.

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