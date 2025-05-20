В Венгрии задержали еще двух украинских шпионов

Служба безопасности Венгрии выявила и задержала двух украинских шпионов, которые вели противоправную деятельность на территории страны и собирали информацию. Об этом сообщил государственный секретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач в соцсети Х.

Среди задержанных — Роланд Цебер, которого подозревают в нелегальной деятельности в рамках украинской разведки. Он имеет гражданство и Украины, и Венгрии. Еще один шпион — гражданин Украины Иштван Холло, занимался сбором информации о военных и энергетических объектах.

Как отметил Ковач, деятельность задержанных была направлена на дестабилизацию ситуации в Венгрии, дискредитацию правительства и оказание давления на национальные институты.

Накануне глава венгерской политической партии «Фидес» Мате Кочиш рассказал о других украинских шпионах, ранее задержанных в Венгрии. Он отметил, что украинскими разведчиками оказались первые секретари посольства Украины, а также экс-сотрудник украинского дипломатического ведомства, которому на пять лет запретили въезд в Венгрию.

По слова Кочиша, разведывательная деятельность представляет собой типичную операцию по влиянию, цель которой — дискредитировать Венгрию на международной арене и оказать давление на правительство с целью корректировки его политики в отношении Украины.

Напомним, власти Венгрии, в частности, премьер-министр страны Виктор Орбан, неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта на Украине. Он также отказывался согласовывать военную и финансовую помощь Европейского союза (ЕС) в пользу Киева. Накануне Орбан обвинил спецслужбы Украины в клеветнических акциях в отношении Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия сбила на своей территории украинский беспилотник.