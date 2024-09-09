Военный эксперт предрек гибель киевского режима в случае вторжения ВСУ в Белоруссию

Действия врага будут считаться нападением на суверенное государство. Об этом в беседе с Инфо24 заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт предупредил, что вторжение украинских войск в Белоруссию приведет к гибели киевского режима. Республика располагает боеспособной армией, включая современное вооружение, в том числе и ядерное.

Однако президент Белоруссии ранее заявил, что страна не будет применять российское тактическое ядерное оружие, пока противник не перейдет границу Союзного государства России и Белоруссии. Таким образом Александр Лукашенко дал понять, что Минск готов применить весь имеющийся арсенал, если Украина решится на вторжение.

По словам Дандыкина, любое нападение на Белоруссию станет большой ошибкой не только для «киевского режима», но и для всей Украины.

Накануне сообщалось о том, что Белоруссия усилила охрану своей государственной границы с Украиной в связи с постоянными провокациями и различными инцидентами на приграничной территории.