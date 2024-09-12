Регион превратился в будущий театр военных действий. Об этом в беседе с Инфо24 заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Атака украинских вооруженных сил на курском направлении предопределили дальнейшую судьбу Сумской области. До вторжения ВСУ она жила мирной и спокойной жизнью, но теперь украинские власти вынуждены проводить эвакуацию местных жителей, осознавая, к каким последствиям привели их действия в данном районе.

Сейчас удару подвергаются вражеские воинские части и подразделения, находящиеся в Сумах и близких к границе населенных пунктах, которые могут быть потенциально опасными.

Ранее пленный боец ВСУ описал ужасы украинской армии. По его словам, там царит атмосфера вседозволенности и равнодушия.