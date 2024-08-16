Военный эксперт рассказал, когда Россия полностью выгонит ВСУ из Курской области

Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда Россия полностью изгонит ВСУ из Курской области и как это нападение повлияло на ход СВО. По его словам, украинских ДРГ в регионе не будет уже осенью.

«На ходе СВО это, безусловно, сказалось, но реальные последствия будут видны как раз где-то ближе к осени. Во-первых, это эмоциональная реакция людей. Особенно младшего поколения, которые привыкли к тому, что бои шли где-то там, далеко, в пределах ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Теперь это представление изменилось», — пояснил военный эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, подчеркнул он, нападение ВСУ на Курскую область будет иметь последствия и для фронта. Онуфриенко напомнил, что противник бросил на это направление «силы, которые ему стоило бы использовать там, где он продолжает отступать». В российском регионе перспектив у украинских ДРГ нет.

Ранее эксперт заявил, что ВСУ намерены закрепиться в Курской области.