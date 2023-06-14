Военный эксперт Широкорад: полномасштабное наступление ВСУ на левый берег Днепра начнется в декабре

Грунт после подрыва украинскими боевиками дамбы Каховского водохранилища подсохнет не ранее декабря, когда покроется коркой льда и можно будет по нему перемещать тяжелую военную технику.

Именно тогда, как считает военный публицист Александр Широкорад, ВСУ смогут начать наступление на левый берег Днепра в Херсонской и Запорожской областях, находящийся под контролем российских войск.

«Сейчас, на мой взгляд, высадка в нижнем Днепре украинских войск маловероятна. Я имею в виду большую высадку с танками, самоходными орудиями, с боевой машиной пехоты. Постепенно будет вода сходить, но грязь не сойдет. То есть какие-то озерца превратятся в болота, в жижу. Такими они будут до декабря, пока не замерзнет почва. Может даже и до января, если будет теплая зима. Пока не замерзнут все озерца, протоки, и не станет твердым грунт», — рассказал Широкорад в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, в настоящее время территория разлившегося Каховского водохранилища надежно защищает левый берег Днепра от серьезного наступления украинских войск.

«Разлитая территория защищает Россию от большого наступления ВСУ. Диверсанты смогут пройти, взять под контроль какие-то районы левобережья в нескольких километрах, но проку от этого все равно не будет. Физически нельзя будет навести какие-то мосты», — подчеркнул Широкорад.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал о происходящем в зоне подтопления в российском регионе, пострадавшем от подрыва Каховской ГЭС. Он сообщил о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани «почти до нуля».