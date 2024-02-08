Военный из Сургута вернулся из украинского плена
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Из украинского плена вернулись 100 российских военнослужащих, среди которых был контрактник из Сургута. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на комментарий омбудсмена Югры Натальи Стребковой.
Военных из армии России вернули из плена ВСУ в ходе переговорного процесса 8 февраля. Посредниками между Украиной и России стали ОАЭ.
В результате сто человек вернулись в родные края спустя очень долгое время. Югорчанин, служащий по контракту, находился в руках ВСУшников с июня 2023 года. Теперь он вернулся домой.
«В списках есть один югорчанин, контрактник из Сургута. В плену был с июня 2023 года. Работаем!», — заявила Наталья Стребкова.
Отмечается, что всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Сначала военных ждет лечение и восстановление в Москве. Им также окажут психологическую помощь. После им можно будет поехать в родные регионы.
Ранее сообщалось, что Стрелкова могут отправить на СВО. Об этом заявил его адвокат.