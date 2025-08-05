Военный из Забайкалья получил срок за незаконное продление отпуска

Военнослужащий, самовольно увеличивший свой отпуск почти на четыре месяца, получил наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вынес Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края, о чем сообщили в пресс-службе судебного органа агентству «Лента.ру».

Согласно материалам дела, осужденный решил уклониться от исполнения служебных обязанностей, продлив свой отдых. 13 августа 2024 года он не вернулся из отпуска в положенный срок, не имея на то законных оснований. Задержание нарушителя произошло 7 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что военнослужащий из Павловского Посада, участвующий в СВО, вернулся домой в отпуск.