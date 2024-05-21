Военный политолог Иванников: Попов мог заранее начать готовиться к аресту

Экс-командующий 58-й армией мог заранее готовится к разным сценариям, в том числе и к отправлению в СИЗО. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог Олег Иванников.

Генерал-майор Иван Попов обнародовал доклад якобы о проблемах в ВС России в 2023 году. Это говорит о том, что ныне обвиняемый заранее готовил защиту перед своим арестом. Он понимал, что нарушил присягу и долг офицера, а также преступил закон.

«По факту, он стал предателем интересов службы. Попов изначально привлек к себе внимание, когда стал поступать не по-офицерски, выступая в общественном пространстве, что и является нарушением устава. Только это уже можно рассматривать как преступление. Армия — это очень тихая организация, где не любят каких-либо комментариев», — отметил военный политолог.

Напомним, что в прошлом году Попов объявил об уходе с должности командующего 58-й армией ЮВО. Причиной стали сложности внутри структуры, которые он изложил в докладе. Первого мая текущего года Попова задержали по подозрению в мошенничество, а недавно отправили в СИЗО. Некоторые депутаты ГД отмечали, что генерал-майор успешно себя показывал в начале СВО, и в истории с мошенничеством действительно стоит разобраться основательно.

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