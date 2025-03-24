Военный политолог Клинцевич назвал причину роста производства антропоморфных роботов
Военный политолог Андрей Клинцевич рассказал, почему создают все больше антропоморфных роботов. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, весь мир сегодня идет по пути автоматизации с целью сокращения фонда заработной платы, являющегося одним из ключевых в расходной части.
Эксперт добавил, что боец, погибший при штурме, обходится государству в сотни тысяч долларов, а антропоморфные роботы, превышающие характеристики человека по гибкости и возможностям работы, стоят примерно 20 тыс. долларов. Таким образом, это практически десятикратное уменьшение стоимости, причем их можно будет повторно вводить в строй случае поражения.
Ранее футуролог Юсуфов рассказал, когда ИИ заменит профессиональных военных.