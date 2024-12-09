Военный врач «заработал» на подделке осколочных ранений 12 млн руб.

Военный врач, сотрудничая вместе с двумя вышестоящими должностями, занимался вживлением пациентам осколков боеприпасов, чтобы имитировать ранение. Для этого он проводил хирургические операции.

Цель махинаций – получение выплат «ранеными».

Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Участники преступной группировки оформляли документы, содержащие ложную информацию о полученных ранениях.

На подделке осколочных ранений аферисты «заработали» 12 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Удмуртии задержали юриста за многомиллионный обман вдовы участника СВО.