Авторитетное модное издание Vogue прогнозирует, что 2026 год станет временем триумфа капусты. По мнению журнала, этот овощ, часто недооцененный, обладает выдающейся пищевой ценностью и становится источником вдохновения для дизайнеров и шеф-поваров, пишет РБК.

Одним из символов тренда стал британский пенсионер Джеральд Стратфорд, прославившийся в социальных сетях выращиванием гигантских кочанов. Его популярность, насчитывающая около 500 тысяч подписчиков, привлекла внимание модного дома Gucci, который привлек его к рекламной кампании в 2020 году. Стратфорд часто появляется в публикациях во флисовой куртке с капустным принтом от Alexander McQueen.

Платформа Pinterest в своем ежегодном отчете Pinterest Predicts также предсказывает, что в 2026 году пользователи достигнут «пика одержимости» капустой. Тенденция проявляется в предметах дизайна, таких как сумка-капуста от Sandy Liang и керамика Dodie Thayer для Tory Burch.

В гастрономической сфере капуста завоевывает позиции в меню престижных нью-йоркских ресторанов. Шеф-повар София Роу в интервью Vogue отметила универсальность овоща, его эстетическую привлекательность, сравнивую с большими цветами, и прогнозирует его доминирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.