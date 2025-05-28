Воинский контракт в Югре стал самым высокооплачиваемым в России

ХМАО установил новый рекорд по выплатам для военных контрактников. Согласно решению губернатора Руслана Кухарука, общий годовой доход военнослужащего в регионе теперь достигает 5 720 000 рублей, сообщает ugra-news.ru.

Общая сумма включает увеличенную до 2 650 000 рублей региональную выплату, 400 000 рублей от федерального центра и 150 000 рублей муниципальных средств в отдельных городах округа.

Единовременная выплата при подписании контракта в Югре составляет 3 200 000 рублей — самый высокий показатель в стране. Ежемесячное довольствие начинается от 210 000 рублей.

После 30 месяцев службы с участием в СВО военнослужащие получают дополнительную поддержку — 150 000 рублей каждые два месяца. Регион также полностью обеспечивает иногородних кандидатов: компенсирует проезд, предоставляет жилье, питание и экипировку на период оформления документов.

Ранее сообщалось, что Медведев раскрыл реальное число россиян, которые отправляются на СВО ежемесячно.