В Абхазии предприниматели разрабатывают новые способы увеличения прибыли от туризма, что вызывает возмущение среди российских отдыхающих. Посетители республики указывают на отсутствие прозрачности в ценообразовании как на серьезную проблему.

К примеру, некоторые заведения, особенно те, что расположены в исторических местах, вводят плату за вход, достигающую 1000 руб., или требуют обязательный депозит от 1500 руб. даже за скромный заказ, например чашки кофе.

Подобные нововведения — часть стратегии, направленной на отсеивание туристов с ограниченным бюджетом. Многие местные предприниматели и представители туристической сферы выражают недовольство туристами, которые стремятся сэкономить на всем, привозя с собой продукты быстрого приготовления и отказываясь от приобретения сувениров, участия в экскурсиях или покупки местной продукции.

По их мнению, такой бюджетный отдых не приносит прибыли республике и создает впечатление дешевого направления, от которого Абхазия пытается избавиться.

Эту позицию разделяют и некоторые официальные лица, которые говорят о необходимости привлечения в страну более состоятельных туристов. Высказываются претензии и в адрес крупных российских туроператоров, которых обвиняют в демпинге цен на туристические путевки.

Представители абхазского туристического сообщества утверждают, что заниженные цены наносят ущерб местному бизнесу и не способствуют повышению качества обслуживания, поскольку отельеры, получив оплату от оператора, теряют стимул к развитию.

В итоге туристическая индустрия Абхазии сталкивается со смешанными отзывами. С одной стороны, введение депозитов и платы за вход отталкивает часть посетителей, что приводит к уменьшению посещаемости и негативно влияет на доходы предприятий.

С другой стороны, вне зависимости от повышения цен и противоречивых правил, Абхазия продолжает оставаться популярным направлением среди россиян, опережая некоторые другие курорты. Тем не менее для привлечения клиентов с высоким доходом республике необходимо улучшить уровень сервиса и инфраструктуру.

