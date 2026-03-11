Война в Иране ударила по кошельку: туры в Азию подскочили на 15%

Военный конфликт на Ближнем Востоке и последовавшие за ним сбои в авиасообщении через Дубай заставили российских туристов экстренно перекраивать планы на отпуск. Основатель компании Mayel Travel Майя Котляр в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала , какие направления сейчас выбирают путешественники и как изменилась стоимость путевок.

По словам эксперта, туристы массово переносят свои забронированные туры на курорты Юго-Восточной Азии с сопоставимым бюджетом. При этом цены уже пошли вверх — минимальный рост составляет 15 процентов, что естественно после логистического коллапса. В числе самых востребованных направлений Котляр назвала Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Малайзию, а также частично страны Индийского океана.

Многие путешественники перебронируют поездки на Мальдивы и Сейшелы, которые традиционно доступны через транзит в Дубае. В то же время часть отдыхающих выбирает альтернативы с более коротким перелетом, в частности Египет и Турцию. Эксперт отметила, что на египетских курортах — в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде — обстановка спокойная, туристы продолжают отдыхать. Она подчеркнула, что у россиян по-прежнему достаточно направлений с прямыми перелетами.

Ранее сообщалось, что иранская война похоронила туристическую мечту на Ближнем Востоке.