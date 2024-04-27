С 20 по 27 апреля российские войска ликвидировали украинский истребитель МиГ-29 и множество другой техники противника, в том числе реактивные системы HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном канале.

По информации военного ведомства, в указанный временной отрезок ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками на аэродроме базирования был разбит ВСУшный МиГ-29, восемь реактивных систем HIMARS, Vampire и «Град». Кроме того, оказались уничтожены пусковая установка с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов Hawk и «Оса-АКМ», а также две радиолокационные станции «Пеликан» и «П-18».

Ранее мы писали о том, что главком вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил странам Запада о слабости своих подчиненных. Также командующий рассказал партнерам об усилившихся ударах российской авиации по различным энергетическим объектам страны, а еще сообщил о потребности Киева в различных видах вооружения и снарядах. Напомним, что Сырский пришел на смену Залужному в феврале текущего года. Последний теперь работает послом в Англии.