Войска Украины выпустили еще девять снарядов по мирным жителям Донецка

Сообщается, что очередной обстрел начался в 11.35. По населенному пункту Кураховка войска Украины выпустили три снаряда «натовского» калибра. Затем под удар попала Новоселовка, куда в 14.25 «пришло» еще три ракеты калибром 155 миллиметров. В 14.55 обстрел продолжился: еще тремя снарядами была атакована Галицыновка.

Перерыв наступил на час, а в 15.30 под обстрелом оказалась Горловка, по которой всего за десять минут выпустили не меньше десяти снарядом калибром 15 миллиметров.