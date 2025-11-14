«Войти через Google» станет вне закона: за привычную кнопку сайтам и гражданам грозят огромные штрафы

В России предлагают ввести крупные штрафы для владельцев сайтов, которые позволяют пользователям авторизоваться через иностранные сервисы. Суммы могут достигать ₽700 тыс. для юридических лиц. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожности, новости».

В Госдуму поступил законопроект, ужесточающий правила цифровой идентификации. Документ предполагает введение новой статьи в КоАП, устанавливающей ответственность за использование для входа на интернет-ресурсы зарубежных платформ.

Владельцам сайтов предписано проводить авторизацию исключительно через российские системы. В их число входят единая биометрическая система, номер мобильного телефона или сервисы, контролируемые отечественными компаниями. За нарушение этого требования юридическим лицам грозят штрафы от ₽500 тыс. до ₽700 тыс. Для обычных граждан сумма составит до ₽20 тыс.

Параллельно инициатива затрагивает сферу рекомендательных алгоритмов. За их неисполнение или нарушения, связанные с правами россиян, также предусмотрены серьезные финансовые взыскания. .

