Вокалиста группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали в Подмосковье

Из-за того, что у вокалиста группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая не было документов на съёмку, его задержали в Подмосковье. Об этом стало известно от очевидцев, сообщает SHOT.

По словам очевидцев, съемки клипа под названием «Родина» должны были пройти в подмосковном Подольске, но за сутки до начала их перенесли в Лобню. Поклонники, которые участвовали в массовых сценах, приехали из разных городов.

После завершения нескольких дублей на съёмочную площадку неожиданно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По свидетельствам очевидцев, они проверили документы у присутствующих, после чего часть из них была доставлена в полицейский участок в специальных автомобилях для перевозки задержанных.

Александр Шиколай и барабанщик Евгений Новиков также были доставлены в полицию. У организаторов не оказалось необходимых документов для проведения съемок. Кроме того, фанаты рассказали, что их обещали доставить по домам после завершения мероприятия, но им пришлось самостоятельно добираться до своих жилищ.

Сам Александр Шиколай, вокалист группы Slaughter to Prevail, позже сообщил, что ничего серьёзного не случилось.

«Просто проверили документы. Была проблема в том, что мы не согласовали площадку с администрацией. За это и заплатили административный штраф», — сказал музыкант.

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