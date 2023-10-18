Вокзал и аэропорт в Салехарде оборудовали камерами видеонаблюдения с распознаванием лиц

Оказывается, с помощью искусственного интеллекта можно не только рисовать красочные картины и писать дипломные работы. Он вполне себе может служить во благо, предупреждая преступления и правонарушения.

Безопасность – превыше всего. Или новость о том, что в одном из городов Ямало-Ненецкого автономного округа два объекта транспортной инфраструктуры подключили к системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. К слову, об этом сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

Таким образом, это позволит повысить безопасность граждан и, вероятно, на корню предотвратить все попытки нарушить общественный порядок. К слову, ранее мы уже писали о том, что житель Кузбасса украл планшет у женщины в аэропорту. Тогда вычислить мужчину тоже удалось с помощью видеокамер.