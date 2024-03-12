Волгоградец лишился работы из-за «неприличного» фото кактуса в чате колледжа

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий им. Юрия Гагарин скинул в рабочий чат фотографии кактусов, которые зацвели у него дома. Однако снимок восприняли неоднозначно, а вскоре мужчина лишился работы. Об этом сообщает «Газета.ру» .

Волгоградец не был замечен за нарушениями, а однажды решил похвастаться коллекцией кактусов в рабочем чате. После этого мужчина неожиданно удалили из всех рабочих чатов и три дня не объясняли причину такого решения. Вскоре его вызвали на беседу и поставили перед фактом: либо уволиться по собственному желанию, либо его выгонят с плохой характеристикой.

«Я тоже чувак упертый, написал заявление, а потом буквально через студентов кое-как вытащил информацию о том, что, оказывается, я выложил «шутку ниже пояса» в чате. Я открыл галерею, все скрины прислал заведующей, спросил: «Подскажите, пожалуйста, что вам не понравилось?» Она ответила: «Я поэтому просила вас прийти, у вас, значит, кактус провокационный». Тут меня бомбануло. До меня дошло, что три дня это все было из-за фотки вот этого кактуса. Три дня со мной не общались и не могли сформулировать причины беседы, для которой я должен там куда-то явиться, оказывается, оно вон почему. Кто бы мог подумать», — сказал он.

Студентам учебного заведения запретили упоминать имя преподавателя и публиковать мемы с кактусами. Им также кажется странным увольнение преподователя.

Уточняется, что в колледже волгоградец работал по совмещению и ранее не конфликтовал с руководством, тем более из-за кактусов.

Ранее сообщалось, что офицера ГУФСИН вернули с СВО из-за непогашенного микрозайма.