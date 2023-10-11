«Воля матушки-природы»: выяснилось, как жительница Солнечногорска смогла вырастить яблоко-гиганта

Дачница из деревни Скородумки городского округа Солнечногорск обнаружила на своей яблоне плод весом почти в килограмм. Об этом пишет сайт «Сенеж».

Педагог Людмила Жучкова из Солнечногорска обычно делает из яблок варенье и пастилу, и в этом году у нее на участке выросло довольно много яблок. Однако когда она пришла их собирать, обнаружила на дереве плод шириной в 13 сантиметров.

По ее словам, сорт яблок, который называется «Богатырь», предполагает большие плоды, но настолько гигантскими они быть не должны.

Как рассказала нам опытная дачница Алина К., можно было бы подумать, что педагог особенным образом удобряла свое дерево, но тогда все плоды были бы столь же большими.

«Значит здесь — воля матушки-природы. Дело в том, что это гибрид, не чистый какой-то сорт изначально. У «Богатыря» сами по себе яблоки могут быть до 400 граммов весом, это ненормально для обычных яблок, это очень много», — рассказала девушка в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, уточнила собеседница, от гибридных сортов можно ожидать чего угодно.

«Значит, так вот генетически сложилось, так скрестились гены, что выросло такое огромное яблоко. Селекция», — добавила дачница.

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