Волк с позывным «Дастум»: Адам Кадыров отпраздновал 18-летие в необычном худи

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров отметил свое 18-летие. На празднике он появился в ярком худи с огромным принтом, который сразу привлек внимание подписчиков телеграм-канала Рамзана Кадырова.

На одежде Адама изображен волк, а также различные элементы в виде ножей, патронов и автоматов. Над графикой размещено слово Dustum. Кадыров-младший последовал примеру своего отца, который также использует позывной.

К своему совершеннолетию Адам успел достичь значительных результатов. Он был удостоен множества государственных и региональных наград. Молодой человек занимает ряд ответственных должностей в республике, а в конце июня он вступил в брак.

Кроме того, Адам Кадыров побывал в зоне проведения специальной военной операции (СВО), откуда вернулся с захваченными в плен военнослужащими ВСУ.

Ранее знаменитый боец UFC Джон Джонс побывал в Чечне по приглашению Рамзана Кадырова.