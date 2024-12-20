Volkswagen сообщил, что не уменьшит количество сотрудников и их зарплаты

После продолжительных переговоров с крупнейшим немецким профсоюзом IG Metall, автопроизводитель Volkswagen сообщил о своем решении не уменьшать количество сотрудников и их зарплаты, как передает РИА Новости.

Согласно данным, производственный совет в сотрудничестве с IG Metall смогли избежать крайне нежелательного исхода, который был инициирован советом директоров в сентябре и включал исторические нарушения корпоративных норм.

Конфликт был разрешен незадолго до Рождества в результате пятидневной серии встреч в Ганновере. В ходе консенсуса стороны пришли к соглашению, которое гарантирует всем заводам VW в Германии перспективное будущее.

Что касается сокращений зарплат, то они не затронут ежемесячные доходы работников. Кроме того, были установлены новые гарантии занятости, которые нельзя будет отменить до конца 2030 года.

Ранее Путин назвал уход Volkswagen из России ошибкой. Он напомнил, что автопроизводитель Volkswagen не стремился к получению быстрой прибыли. Он вкладывал свои инвестиции вдолгую, развивая свою базу в РФ.