Волна грибов ожидается в подмосковных лесах после первых выходных октября

Новая волна грибов в Подмосковье ожидается после первых выходных в октябре, рассказал в комментарии «Москве 24» эксперт, автор научно-популярного YouTube-канала о грибах Дмитрий Тихомиров.

Он отметил, что прошедший сентябрь «не порадовал» грибников на урожай. По его словам, в Подмосковье практически не было грибов из-за отсутствия осадкой и жары.

Дожди, которые обрушились на регион в конце месяца, а также похолодание, могут способствовать росту грибов, уточнил специалист.

«Особенно есть надежда на юго-запад, запад и северо-запад Московской области, потому что там проходил фронт и были обильные осадки», — отметил Тихомиров.

Эксперт подчеркнул, что в лесах можно найти белые еловые грибы, подосиновики, рыжики и маслята. Грибной сезон продлится до середины ноября, уточнил Тихомиров.

Накануне юрист Илья Русяев предупредил россиян о последствиях за незаконный сбор краснокнижных грибов. Эксперт уточнил, что за приобретение, хранение и перевозка таких грибов грозит уголовная ответственность и большой штраф.

Ранее подмосковный диетолог Галина Волкова рассказала, кому категорически нельзя есть грибы.