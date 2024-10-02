Волна грибов ожидается в подмосковных лесах после первых выходных октября
Эксперт Тихомиров: волна грибов ожидается в Подмосковье в начале октября
Фото: [Pxhere.com]
Новая волна грибов в Подмосковье ожидается после первых выходных в октябре, рассказал в комментарии «Москве 24» эксперт, автор научно-популярного YouTube-канала о грибах Дмитрий Тихомиров.
Он отметил, что прошедший сентябрь «не порадовал» грибников на урожай. По его словам, в Подмосковье практически не было грибов из-за отсутствия осадкой и жары.
Дожди, которые обрушились на регион в конце месяца, а также похолодание, могут способствовать росту грибов, уточнил специалист.
«Особенно есть надежда на юго-запад, запад и северо-запад Московской области, потому что там проходил фронт и были обильные осадки», — отметил Тихомиров.
Эксперт подчеркнул, что в лесах можно найти белые еловые грибы, подосиновики, рыжики и маслята. Грибной сезон продлится до середины ноября, уточнил Тихомиров.
Накануне юрист Илья Русяев предупредил россиян о последствиях за незаконный сбор краснокнижных грибов. Эксперт уточнил, что за приобретение, хранение и перевозка таких грибов грозит уголовная ответственность и большой штраф.
Ранее подмосковный диетолог Галина Волкова рассказала, кому категорически нельзя есть грибы.