Волочкова ответила на слухи о курортном романе с молодым танцором

Прима-балерина Анастасия Волочкова не подтвердила роман с 26-летним Марчелом Абабием, экс-солистом Государственного ансамбля народного танца Молдавии. Танцовщица опровергла связь с коллегой в беседе с URA.RU .

Традиционно часть зимы российская звезда проводит на Мальдивах. Она публикует оттуда множество снимков, один из которых особенно заинтересовал поклонников. На фотографиях танцовщица появилась с молодым человеком, которого определили как танцора Марчела Абабия из Молдавии.

После этого начались пересуды, что у Волочковой вновь появился молодой возлюбленный. Однако в беседе с уральским издание балерина опровергла роман. Как оказалось, ее и Марчела связывают лишь рабочие и дружеские отношения.

«У меня нет никаких романтических каникул на Мальдивах! У меня есть просто отдых. Мы с моим другом и партнером приехали на Мальдивы исключительно отдохнуть. Мы здесь тренируемся и репетируем. Планируем организовать творческий центр», — уверяет танцовщица.

Отметим, Анастасия Волочкова была в браке один раз с Игорем Вдовиным, однако позже назвала этот союз фиктивным. С тех пор у балерины было множество поклонников: звезда всегда в центре внимания мужчин. Однако занято ли ее сердце сейчас неизвестно.

Ранее стало известно о подробностях отношений Волочковой с молодым танцором.