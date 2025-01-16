Волочкова прокомментировала судебный приговор бывшего возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на судебное решение по делу о мошенничестве, по которому был осужден ее экс-партнер Дмитрий Дюран. Комментарий танцовщицы публикует Daily Storm.

Российская балерина традиционно отдыхает на Мальдивах, где и узнала о приговоре Дмитрия Дюрана. Отвечая журналистам на историю Волочкова отметила, что знала об обмане людей со стороны бывшего, но лично ей он плохого никогда не делал. Звезда вспомнила, как Дюран накормил юных танцовщиц на одном из выступлений десертами, а также подарил ей тысячу и одну розу. Тогда Волочкова была под большим впечатлением от широкого жеста мужчины.

«Я в курсе, что он кого-то обманул. Но меня — нет. Мне Дима Дюран сделал только добро! А в эти все разборки лезть не хочу», — высказалась Волочкова.

Напомним, Дмитрия Дюрана задержали 21 сентября 2024 года на Малой Бронной в Москве. Следствие считает, что мужчина обманул не меньше 40 человек, предложив им вложиться в кондитерский бизнес. Насобирав более миллиона рублей аферист скрылся. Известно, что на его уловку попалась бывшая жена Стаса Пьехи, которая лишилась 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что суд решил судьбу бывшего возлюбленного Волочковой, обвиняемого в крупном мошенничестве.