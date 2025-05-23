Волочкова раскрыла роль Григоровича в своей карьере после конфликта с Большим театром

Известная балерина Анастасия Волочкова поделилась в беседе с URA.RU откровениями о роли Юрия Григоровича в своей профессиональной судьбе. На прощании с легендарным балетмейстером в Большом театре артистка вспомнила, как он помог ей вернуться на главную сцену страны.

Анастасия Волочкова ушла из Большого театра. В учреждении в 2003 году уволили танцовщицу, объяснив это тем, что формально балерина не соответствовала физическим требованиям. Ей было тяжело подобрать партнера, а единственный ее компаньон получил травму и более не смог выступать вместе с артисткой.

На тропе войны с Большим театром Волочкова вспомнила, как ей однажды все-таки удалось удержаться и стать примой. Все благодаря ее наставнику, которого она называет ангелом-хранителем.

«Знаете, что у меня было в душе? У гроба Григоровича Юрия Николаевича я сказала одни слова. „Меня унижали и делали все, чтобы меня не было в Большом театре. А вы меня, Юрий Николаевич, сюда не просто вернули, вы сделали меня прима-балериной Большого театра“», — с горечью в голосе произнесла звезда балета.

Напомним, что Юрий Григорович, скончавшийся на 99-м году жизни, руководил балетной труппой Большого театра более 30 лет. Именно он в 2000-х годах вернул Волочкову, находившуюся тогда в конфликте с руководством театра, на главную сцену страны, где она продолжила карьеру в статусе прима-балерины.

Ранее сообщалось, что Волочкова разрыдалась на похоронах хореографа Григоровича.