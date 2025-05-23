Волочкова разрыдалась на похоронах хореографа Григоровича

В Большом театре состоялась официальная церемония прощания с умершим хореографом Юрием Григоровичем. Ее посетила балерина Анастасия Волочкова, она не смогла сдержать при этом слез. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Гроб Григоровича установили на Исторической сцене Большого театра, его окружили декорациями к одному из спектаклей. Среди тех, кто пришел попрощаться с артистом, была и Волочкова. Перед началом церемонии она заявила, что не уверена, что ее вообще впустят внутрь. Балерина попросила у журналистов помощи.

«Помогите мне цветы возложить к гробу, я ничего больше не прошу! Мне больше ничего не нужно! Мне нужно гробу поклониться!» — расплакалась танцовщица перед прессой.

Волочкова также заявила, что Григорович был одним из немногих, кто поддержал ее во время увольнения. За это она ему очень благодарна, и позже навещала его. Теперь балерина не верит, что такой человек ушел из жизни.

Ранее сообщалось, что Волочкова продала свою квартиру в центре Петербурга на Итальянской улице. У нее временами возникали из-за этого жилья долги по ЖКХ, которые с балерины взыскивали через суд. Квартира была продана за 165 млн руб.