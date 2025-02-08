Володин анонсировал поправки к проекту о защите от склоняющих к кредиту мошенников

В законопроекте, направленном на защиту граждан от мошенников, которые могут заставить их взять кредит, были подготовлены изменения. Они будут рассмотрены на следующей неделе, сообщил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, в своем Телеграм-канале.

В частности, если кредитор не провёл проверку и в результате этого было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать исполнения обязательств по кредитному договору.

«В комментариях вы озвучивали предложения. Ко второму чтению подготовлен ряд поправок, которые их учитывают», — написал Володин.

Помимо этого, при обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заёмщики будут обязаны предоставлять свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Также стоит отметить, что ряд положений вступит в силу не через 180 дней, как планировалось ранее, а через 90.

Ранее Володин рассказал о планах ГД по защите детей от деструктивного контента.