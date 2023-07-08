Володин: Госдума до конца июля примет решение о запрете смены пола

Ранее депутаты нижней палаты российского парламента в первом чтении приняли проект закона о запрете операций по смене пола в России.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в субботу, 8 июля, поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности. По его словам, руководство страны будет всегда стоять на защите традиционных семейных ценностей и не позволит западным атавизмам проникнуть в российское общество.

Также Володин проинформировал, что до конца июля будет законодательно закрыт вопрос запрета смены пола.

«Три года назад граждане России проголосовали за Конституцию, которая защищает институт брака как союз мужчины и женщины. Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола», - написал Володин в соцсетях.

Ранее Роскомнадзор разъяснил стриминговым сервисам закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и указал, как должны маркироваться такие картины.