Володин напомнил россиянам о законах, которые вступают в силу в декабре

В России с 1 декабря вступают в силу два новых закона. Об этом согражданам в своем телеграм-канале напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В первый зимний день в РФ начинает действовать правило, по которому все участники спецоперации освобождаются от взыскания исполнительского сбора. Если с них принудительно взыскивают долги, то им не придется больше платить дополнительные 7% от этой суммы.

Вдобавок к этому, начинает действовать закон об изменении правил лицензирования операторов связи. Им теперь необходимо соблюдать специальную схему по противодействию различным угрозам. Те, кто не будет выполнять предписанные требования, может подпасть под аннулирование лицензии.

Далее, 4 декабря, вступает в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри. С 10 декабря различные посреднические организации не смогут принимать экзамены у мигрантов. А 30 декабря в РФ начнут действовать новые правила по противодействию процессу отмывания денег. Нотариусы должны будут предпринимать необходимые действия для верной идентификации своего клиента и его представителей. Их обяжут сообщать Росфинмониторингу обо всех подозрительных случаях.

Ранее сообщалось, что школьник из Подмосковья выбрал Володина в качестве героя для своего сочинения, посвященного знаменитым землякам. Ученик посвятил свою работу именно политику, поскольку тот проживает неподалеку.