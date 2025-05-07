Володин пообещал отреагировать на незаконные действия банков в отношении клиентов

Государственная Дума будет предпринимать действия, чтобы сократить число случаев изменения условий со стороны банков без согласия их клиентов. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал председатель парламента Вячеслав Володин.

По утверждению Володина, Дума регулярно получает сообщения о незаконных действиях банков. Они в одностороннем порядке вводят комиссию за снятие денег либо повышают ее размер, увеличивают тарифы за обслуживание счетов, а также поднимают проценты по кредитам. По его мнению, такого быть не должно, поскольку людям потом приходится через суд добиваться отмены подобных решений.

Председатель ГД добавил, что граждане должны быть максимально информированы о любых изменениях условий у банков, с которыми они сотрудничают. Он пообещал, что Госдума будет бороться с подобной незаконной практикой.

«В этой связи со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано Комитету по финансовому рынку», — указал Володин.

Он также предложил людям сообщать о всех случаях, когда банки нарушают законодательство.

Ранее аналитики сообщили, что в России начали ухудшать условия по вкладам. На такой шаг пошли пять банков из ТОП-20 российских финансовых учреждений. Эта тенденция возникла после решения Центробанка сохранить на прежнем уровне ключевую ставку.