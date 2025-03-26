Володин попросил депутатов обращаться друг к другу словом «товарищ»

Депутатам Государственной Думы при общении стоит отказаться от обращения «господин» и использовать слово «товарищ». Такое мнение высказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Его слова привел ТАСС.

Володин выступил во время отчета правительства о проведенной в 2024 году работе. Он предложил всем депутатам сменить обращение друг к другу во время своих выступлений и общения. С его точки зрения, от слов «господин» и «господа» стоит отказаться в пользу слов «коллеги» и «товарищи».

«Есть здесь господа или нет? Все товарищи», — указал он.

Ранее Володин оценил смену главы Международного олимпийского комитета. По его мнению, Томас Бах полностью дискредитировал все олимпийское движение, пока занимал свой высокий пост. Он заявил, что отставка Баха должна была произойти сразу же после позорной Олимпиады в Париже.