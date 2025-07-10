Володин предложил оценивать влияние законов на демографию

Госдума может ввести новую систему оценки законов — их будут проверять на влияние на демографию. С такой инициативой выступил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщило РИА Новости.

Вячеслав Володин предложил дополнить процесс принятия законов «демографической экспертизой». По его замыслу, каждый законопроект должен проходить оценку регулирующего воздействия не только с экономической, но и с демографической точки зрения.

Идею спикер Госдумы озвучил во время пленарного заседания. Он обратил внимание, что экономические последствия законов анализируют регулярно, а вот их влияние на рождаемость, смертность и миграцию пока не учитывают системно.

Если инициатива получит поддержку, правительство и депутаты будут обязаны прогнозировать, как новые нормы скажутся на демографической ситуации. Например, может ли закон о налогах, соцвыплатах или жилье повлиять на решение семей заводить детей.

Ранее Вячеслав Володин призвал к замене иностранных вывесок в России.