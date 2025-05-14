Володин призвал к быстрейшему принятию закона о платном обучении в вузах

Государственной думе необходимо как можно быстрее рассмотреть и принять закон о государственном регулировании платного обучения в высших учебных заведениях. С такой точкой зрения выступил председатель парламента Вячеслав Володин. Его слова привело РИА Новости.

Закон о государственном регулировании платного поступления в вузы был разработан и внесен группой депутатов и сенаторов, во главе которых стоят сам Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Теперь же Володин во время выступления на пленарном заседании призвал парламентариев призвал как можно быстрее принять этот законопроект, чтобы успеть до начала нового учебного года.

«Переходный период взять и определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы министерство уже в этом году все эти вопросы рассмотрело», — указал он.

Ранее Володин пообещал, что Дума будет реагировать на незаконные действия банков в отношении своих клиентов. Он назвал недопустимым одностороннее изменение правил обслуживания клиентов со стороны финансовых учреждений. Они вводят комиссию за снятие денег либо повышают ее размер, увеличивают тарифы за обслуживание счетов, а также поднимают проценты по кредитам.