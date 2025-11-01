Володин рассказал о новых штрафах и законах, которые вступают в силу в ноябре
Володин: с 1 ноября вводятся штрафы за нарушения отопительного сезона
Фото: [Радиатор отопления в Москве/Медиасток.рф]
С ноября 2025 года в России вступают в силу новые законы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Среди изменений — штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду, передает Газета.ру.
Для юридических лиц сумма штрафа может достигать ₽40 тыс., для должностных лиц — ₽10 тыс. Штрафы вводятся с целью обеспечения готовности к зимнему сезону и снижения рисков аварий.
Кроме того, ужесточается ответственность иностранных агентов. Нарушители, имеющие статус иностранного агента и ранее нарушавшие порядок деятельности или имеющие судимость, могут быть наказаны лишением свободы на срок до 2 лет.
В рамках эксперимента в Москве и Московской области усиливается контроль за мигрантами: заканчивается период постановки иностранных граждан на учет.
Ранее в Национальном автомобильном союзе (НАС) сообщили, что Россия будет терять ежегодно 300 млрд рублей из-за нового утильсбора.