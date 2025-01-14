Володин указал на недоработки программ ряда российских министерств

Выяснилось, что ряд российских министерств недобросовестно выполняют свои обязанности и допускают оставлять нерешенными важные вопросы. Об этом в ходе первого пленарного заседания весенней сессии сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова процитировал портал RG.RU.

«Это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании», — сказал он.

Володин подчеркнул, что министерства должны решить эти и другие вопросы в течение весенней сессии. В остальном он лестно отозвался о взаимодействии депутатов и Правительства РФ. По его словам, по многим вопросам идет совместная работа на конечный результат.

Ранее в Госдуме подняли вопрос о запрете жестоких видеоигр в России. Володин в опросе в Telegram обратился к россиянам и спросил, стоит ли усилить регуляцию деструктивного контента в видеоиграх. Большинство, а это 70%, ответили утвердительно.