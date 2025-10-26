Новейший стратегический комплекс «Буревестник» продемонстрировал высокий потенциал в ходе недавних испытаний. По данным, обнародованным председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, ракета с ядерной энергетической установкой находилась в полете около 15 часов и преодолела расстояние в 14 тыс. км. Политик отметил, что эти впечатляющие результаты не являются предельными для комплекса.

Вячеслав Володин поздравил коллектив разработчиков и испытателей с успешным завершением тестов. Он заявил, что «Буревестник» является уникальной разработкой, не имеющей аналогов в мире.

По мнению спикера Госдумы, принятие на вооружение этого комплекса значительно повысит обороноспособность страны, станет гарантом защиты суверенитета и будет способствовать укреплению принципов равной безопасности на глобальной арене.

