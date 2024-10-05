Волонтер Киосев пояснил принципы улучшения жизни в новых регионах после вхождения в состав РФ

По словам волонтера Никиты Киосева, жизнь в новых регионах после воссоединения с Россией стала лучше. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что жители этих регионов наблюдают ежедневно строительство дорог и больниц, все идет к цели привести уровень жизни к столичному.

По мнению эксперта, когда российские войска освободили Северодонецк в ЛНР от украинских войск в 2022 году, обстановка въезде в город, а именно руины и разруха, напоминали картину из фильмов про Вторую мировую войну, однако ближе к центру города обстановка меняется: открыты кафе и рестораны, работают рынки.

Он подчеркнул, что еще многое предстоит пройти, поскольку боевые действия не завершены, однако у людей начинают сбываться мечты, о которых трудно было себе представить десять лет назад.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе собрались построить парки развлечений.