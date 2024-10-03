В Мариуполе собрались построить парки развлечений

В Мариуполе и селе Урзуф планируют построить три парка развлечений общей стоимостью в 10 млрд рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений Алексея Просандеева, для каждого из проектов уже нашли инвесторов.

В Приморском парке Мариуполя планируется создать тематический парк развлечений, стоимость которого, согласно проекту, оценивается в 9,3 млрд рублей. В парке планируют установить аттракционы, фиджитал-парк, аквапарк и другое. А в селе Урзуф тоже планируют построить тематический парк, посвященный мифам древней Греции.

Еще один проект подразумевает создание в Мариуполе парка развлечений «Городской сад». В настоящее время почти началась его реализация, а концепт ранее был утвержден на уровне города.

«Инвестиции порядка 200-300 млн рублей. Это пилотный проект, который может быть реализован и открыт к следующему году», — пояснил Просандеев.

Ранее сообщалось о том, что в ДНР украинских военных осудили за расстрел мирных жителей Мариуполя.