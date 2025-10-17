Волонтер объяснил, почему не верит в преднамеренный побег семьи Усольцевых

Версия о преднамеренном побеге семьи Усольцевых за границу не выдерживает критики. Такую оценку распространенным домыслам дал участник поисковой операции, волонтер Алексей Кулеш, передает издание aif.ru.

Волонтер, лично знакомый с главой семьи, заявил, что не верит в теорию о тайном отъезде из-за доступа к секретной информации. Кулеш напрямую раскритиковал эти допущения, отметив невысокий уровень возможных сведений, которыми располагал бизнесмен.

«Историю с побегом считаю несостоятельной, потому что я знаю уровень секретов, которыми каждый житель города обладает (...) И Сергей, в том числе, работавший аж целых 20 лет назад на горно-химическом комбинате, никакими особыми секретами не обладает», — оценил допущения о побеге Усольцевых Кулеш.

Косвенные улики, по мнению добровольца, также противоречат версии о запланированном бегстве. Пасынок Сергея Усольцева, Даниил Баталов, сообщил, что его родные, уходя в поход, оставили корм домашнему коту всего на два дня — подобное поведение исключает намерение уехать навсегда. Еще одним контраргументом стали найденные в квартире Усольцевых загранпаспорта.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали без вести в конце сентября после выхода в район горы Буратинка в Красноярском крае. Крупномасштабные поисковые работы, не давшие результата, были приостановлены 12 октября.

Ранее сообщалось, что сын пропавшей в красноярской тайге Усольцевой не верит в гибель матери и отчима.